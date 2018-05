¡El regalazo que Daniela Ospina le dio a su hija!

Hoy es un día para dar gracias. Gracias a Dios y a la vida por tu presencia en mi vida. Hoy es un día para agradecer que tengo un motivo para levantarme cada mañana. Un espejo que me obliga a ser ejemplo. Un recordatorio constante de la necesidad de soñar. Hoy es un día para decir: tengo el mejor regalo y el mejor reto todos los días a mi lado: te tengo a ti, mi hija, mi amiga y mi compañera. El ángel que oculta sus alas para demostrarme que cada día puede ser mejor y que no me faltan motivos para sonreír, y el principal eres tú. Te amo mi mona.

