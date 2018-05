Muchos no saben que la actriz no vive en Colombia. Con esta foto, Margarita Rosa decepcionó a algunos de sus seguidores en elecciones.

La actriz, una de las más querida en el país, fue tema de conversación en las más recientes elecciones. Más de una vez habló de su apoyo a uno de los candidatos, Sergio Fajardo.

No obstante, en la agitada jornada electoral del pasado 27 de mayo, la actriz no estaba en el país. No se sabe si votó en algún consulado, pero más de uno quedó sorprendido.

Con una foto en Twitter, Margarita Rosa dejó ver que estaba en Europa, más específicamente, en Mónaco. Por esta razón, más de uno le comentó ya que había "hecho mucho show", tal como le escribió un seguidor, pero no había votado.

Viendo las críticas que había recibido, la actriz volvió a trinar y aclaró que ni siquiera vive en Colombia, aunque no comentó nada sobre haber votado.

Con esta foto, Margarita Rosa decepcionó a algunos de sus seguidores en elecciones

Fuera de Colombia pero con el corazón allá. #YoVotéPorFajardo pic.twitter.com/3ew7Mfpory — Margarita Rosa (@Margaritarosadf) May 27, 2018

Para los que no saben: Hace un tiempo ya que no vivo en Colombia. — Margarita Rosa (@Margaritarosadf) May 28, 2018

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO, AQUÍ