Contó detalles que nadie conoce de este amor. Fredy Guarín habla por primera vez de su relación con Sara Uribe.

Lo hizo en entrevista con la revista TVyNovelas, que hace poco dio a conocer su nueva edición.

A la publicación le contó que, a diferencia de lo que muchos piensan, Sara no está con él por dinero.

“Eso sí, lo tengo claro, muy claro: a uno en el estado en que ya está no lo buscan por lo lindo, ni por otras cosas. No. Ya sabemos por qué lo buscan a uno. Es duro, pero es cierto. Ella, en cambio, no me pide nada, le da pereza pedirme un peso, y es la que me invita a comer”.

Justamente, eso fue lo que lo enamoró de ella:

“Sara es una mujer emprendedora y trabajadora, y lo ha demostrado”.

En la conversación con el medio también aseguró que está tranquilo con su historia de amor, pues a pesar de las críticas, su romance, en las dos ocasiones, comenzó cuando ya no tenía nada con su exesposa, Andreína Fiallo.

Hace algunos meses Sara confirmó al programa Lo sé todo que dejaba su vida en Colombia para irse a vivir con él en China.

En la actualidad los dos están viviendo unas vacaciones de lujo.

