Maluma y Pipe Bueno invitan a votar para que gane Iván Duque en primera vuelta

Mañana es un día muy importante donde tenemos la oportunidad de elegir a la persona que va a administrar nuestra casa, nuestra tierra, nuestro país, nuestra hermosa Colombia; por eso quiero invitarlos a que elijan a conciencia, a que se permitan que el interés colectivo prime sobre el interés particular, a que su voto esté determinado por su corazón y no por su ego, a que elijan a un buen ser humano y a un verdadero servidor; que Dios nos proteja y que el país quede administrado por quien más sabia tenga su alma y más vigorosa sea su energía.

A post shared by Pipe Bueno (@pipebueno) on May 26, 2018 at 5:19pm PDT