Claudia Bahamón reveló el nombre del famoso presentador que le debe dinero

La palabra gratitud siempre está presente en todos los aspectos de mi vida. Agradezco de los buenos momentos y de los no tan buenos con los cuales muchas veces me frustro, me calmo, aprendo, me fortalezco, me perdono, renazco y vuelo hacia la luz. La gratitud en silencio no sirve, la gratitud no puede quedarse dentro de uno mismo, hay q expresarla. De manera q hoy quiero agradecer al periodista Jorge Hernan Peláez @jhpelaez por la experiencia q me ha hecho pasar. El 13 de abril conté la historia de una persona a quien consideré un gran amigo, q tenía una deuda conmigo luego de un trabajo que realizamos en octubre de 2015. Para quienes tanto preguntaban por su nombre, es él. He sido MÁS q paciente con la espera, al inicio escuchando sus excusas, pidiendo tiempo, comunicándome sus problemas económicos, escondiéndose con su silencio, etc. Pero es natural, la paciencia se agota. Durante esta larga espera he pasado por diferentes estados de ánimo, pero el q sobresale es la tristeza de saber q en nuestra sociedad estamos acostumbrados a q nos queden mal y a no hacer nada para q nos cumplan. Peor aún, estamos acostumbrados a quedar mal con los demás, y nos da lo mismo. Pareciera que no les importa quedarle mal a la gente, y menos les importa la reputación. La palabra señor Peláez se respeta y más cuando usted bien sabe el significado y poder de la misma. El problema mío no fue haber creído, xq para mi es una de mis mejores cualidades “creer en las personas”. El problema mío fue más bien, haber tenido la ilusión de q alguna vez aparecería al menos con vergüenza en sus ojos para decirme “lo siento”. Lo lamentable de todo es q la deuda no solo es conmigo y q no se a cuantos mas les habrá faltado a la palabra. Queridos, mi mensaje es q cuando otras personas no nos traten tan bien como esperamos, nunca permitamos q las amarguras nos cambien nuestra esencia. Seamos honestos, tengamos palabra, si nos equivocamos pidamos disculpas y busquemos quien nos mire a los ojos y nos hable desde el alma con la verdad. Jorge Hernan falló como profesional y como “amigo”. Le recomiendo cuidar su nombre, su credibilidad y el de su respetado padre. Amor para el mundo!

A post shared by Claudia Bahamon (@claudiabahamon) on May 23, 2018 at 7:06pm PDT