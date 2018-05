Así era el cuerpo de Catalina Aristizábal antes del ejercicio

Aquí tengo mi antes y después cuando creía que recuperar el cuerpo era imposible, que el ejercicio era solo para personas con voluntad y disciplina, pensaba que despues de los hijos seria imposible volver a recuperar mi abdomen y medidas!!! Pero se logra 💪🏼con dedicación y mucha disciplina sobre todo encontrando algún deporte que te guste que te apasioné, aprendiendo a comer de manera inteligente 🤓 Todo este proceso y mi transformación real lo encuentras en #milibrobellezanatural #siemprefitconcatalinaaristizabal#workout #instafit #sundaymorning #befit #fitmotivation #fitnesslifestyle #youcandoit #keepgoing #bestronger #amoconlocuraelejercicio

A post shared by Catalina Aristizabal (@catalinaaristizabalh) on Dec 5, 2016 at 4:23am PST