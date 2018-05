Suricato, la banda jazz que quiere representar a la música bogotana

Muchos conocen a Suricato gracias a que han estado en el cartel de diferentes festivales como Jazz al Parque, el Festival de Jazz de Buenos Aires, Atlantijazz y el Free Flow Jazz Fest, de Italia. Tres músicos colombianos, María Mónica Gutiérrez, (voz) Kike Mendoza (guitarra) y Jorge Sepúlveda (batería), conforman esta agrupación, que ya tiene cuatro discos; Remolque Juguete, Rosario de plumas, Detrás del sol y ahora Anaconda dorada, del cual Gutiérrez le habló a este diario.

¿Qué nos puede contar sobre el nuevo disco de Suricato, Anaconda Dorada?

Anaconda Dorada es un disco para niños, la música la compuse yo, son ocho canciones para chicos entre los cuatro y los nueve años. Y este año Kike Mendoza, el guitarrista, hizo todos los arreglos y entramos al estudio un mes para grabar. Ya el disco está disponible para escuchar y comprar. La idea surgió de un curso de yoga para niños el año pasado, ahí me di cuenta que ellos son como una 'bolita' de energía que absorbe lo que sea que tú les des. Ya sea de lo que ven en el colegio, su familia, su entorno… todo lo que está a su alrededor. Entonces pensé que sería lindo hacer música específicamente para ellos y poder fomentar ciertos valores o intereses en ellos desde chiquitos. El disco está pensado para niños colombianos, casi todas las canciones hablan de tradiciones, de comidas, hay otras que hablan de diversidad, y hay otra en en el lenguaje de los muiscas. Creo que a veces los niños reciben mucha información pero de música gringa entonces nos pareció bonito que hubiera algo colombiano para los niños colombianos.

¿Cómo funciona esta mezcla de jazz y música colombiana?

Nosotros todos venimos de la escuela del jazz, todos estudiamos este género específicamente. Y siempre hemos tenido interés por la música colombiana, de forma paralela. Y no solo la música colombiana sino también el pop, el rock, y otros géneros. Pero siempre estuvo esa búsqueda personal en la que queríamos incluir la música colombiana, sale de forma muy espontánea porque no es como que estuviéramos buscando esos ritmos folclóricos o sonar como músicos folclóricos, que están muy de moda. Quisimos hacer unas versiones muy honestas de lo que para nosotros como bogotanos es el bambuco, o el currulao, o la cumbia. Interpretar esos géneros tradicionales que están en constante cambio y unirlo con lo que escuchamos desde chiquitos, el pop y el rock e incluir el jazz. Quisimos meterle un ingrediente de improvisación a las canciones, esa parte de creación en el momento ha sido bien importante para nosotros.

Aunque el jazz no es nuevo en Colombia, su auge comenzó hace apenas un par de décadas con algunos festivales y espacios específicos para amantes del género. ¿Qué ha sido lo más difícil de abrirse paso en esta industria musical?

Yo creo que lo más difícil es que nosotros no nos catalogamos como una banda de jazz porque la verdad es que tenemos muchos elementos más y a la larga no tiene mucho sentido llamarnos como tal. Al principio fue el sonido que nos abrió las puertas, pero después con los años nos dimos cuenta que teníamos otras cosas pero tampoco podríamos llamarnos como una banda de música colombiana. Tampoco somos una banda de pop. Entonces eso es como un arma de doble filo, no tenemos un género definido y se nos han abierto puertas, pero el hecho de que no nos puedan catalogar es difícil en una sociedad que quiere catalogar todo. Es un revuelto que nos ha funcionado.

Entonces, en este momento, ¿cómo se definirían?

Yo lo definiría como 'nuevas músicas colombianas', ya nos hemos descrito así. O 'nueva canción pop'. En cuánto a géneros musicales hemos usado esas categorías, pero también nos gusta decir que es música bogotana. Porque cuando uno piensa en música bogotana no hay un referente muy claro, ¿no? Uno piensa en la música de la costa, o la andina, pero en cuanto a la música bogotana muchos comienzan a divagar. Nosotros somos muy bogotanos y sentimos que en la ciudad se congregan todos los géneros, todas las músicas de Colombia están en la capital. Por eso insistimos en que hacemos música bogotana, sea lo que sea que eso signifique para algunos.

