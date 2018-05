Habló de las mentiras del canal, de la producción y de su verdadera relación con Jaime. Flora Martínez está indignada con RCN por novela de Garzón.

Lo hizo en una entrevista para Lo sé todo del Canal 1.

"Cuando supe que iban a hacer la serie de Jaime me negué a hablar porque ya he visto lo que hacen con otras figuras, que ellos por rating no tienen ningún tipo de escrúpulo".

Y agregó: "Yo fui a RCN y les dije 'esto es una falta de respeto. Es mi nombre, es el nombre de Jaime', pero me dijeron que a mi personaje le habían puesto otro nombre".

La actriz también habló de su verdadera relación con el periodista. Lo hizo entre lágrimas.

"Sería como una mezcla entre papá y hermano. Era como un hermano mayor, me enseñó muchísimo, fue casi como un mentor. Era una relación muy, muy bonita".

La actriz ya había hablado del tema a través de sus redes sociales.

"Jamás di testimonio a libretistas ni a productores de la novela acerca de #JaimeGarzón#GarzonVive. Si hay un personaje que alude a mi persona, es un puro invento, no es real, no soy yo, es ficción 100 %… Lo aclaro por respeto a Jaime y al público. Saludos desde Toronto".

