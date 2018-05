La estrategia de Fanny Lu para ganar 'La Voz Kids'

Los sueños de Jorgito son tan especiales. ❤️ A sus 11 años ya sabe que quiere ser astrofísico además de un gran cantante lírico. Quiero que lo conozcan y sepan lo que lo hace brillar. ¡Apóyame votando por él a partir de hoy a las 9:00 P.M hasta las 8:00 P.M de mañana! #TeamFanny @jorgenasra_lavoz

A post shared by FANNY LU (@fannylu) on May 17, 2018 at 11:40am PDT