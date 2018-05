Karol G, la cara femenina del reguetón colombiano

El nombre de Carolina Giraldo, más conocida como Karol G, aparece en los primeros lugares de plataformas como Spotify y Deezer. Giraldo, quien pasó por el reality de canto Factor XS, pronto estuvo al lado de artistas de reguetón como Reykon, y este año estuvo nominada a los Premios Billboard por la categoría a artista femenina del año.

Aunque hoy en día Karol G goza de un prestigio que la ha llevado a cantar con artistas de la talla de Major Lazer, la cantante asegura que el éxito no es un camino fácil, a pesar de que las recompensas sean grandes: "es un trabajo de muchas cosas sumadas. Primero que todo, encontrar una buena canción no es de la nada. Encontrar una buena canción se toma mucho tiempo en estudios de grabación con compositores y productores pensando qué vamos a hacer y a decir. Además de eso, buscando los momentos porque la música es de muchos instantes que van pasando. Además de eso viajamos todo el tiempo, hacemos 'promo' todo el tiempo. No estamos solo en un país, entonces cuando ya tu música es internacional tienes que hacer promoción en todos los países. Son tantas cosas que uno hace a la vez, que al final cuando la gente disfruta la música y va a los conciertos, hace que todo valga la pena. En realidad es una carrera de mucho sacrificio y soledad porque uno no está con la familia, ni está con la pareja, ni con los amigos. Así que hay muchos detalles, pero definitivamente la pasamos muy bien".

Pero además de abrirse camino como cualquier artista joven, Karol G está en un medio dominado por hombres, donde la polémica por las letras cargadas de contenido sexual son frecuentes. "Siento que hay una delgada línea entre lo sexual y lo sensual. Siento que uno puede contar situaciones íntimas y contar historias sin llegar a los extremos. Entonces en mis canciones no me gusta usar malas palabras, no me gusta caer en la vulgaridad, pero tampoco digo que no voy a hablar de nada porque somos mujeres y eso no quiere decir que no sintamos. Nosotras también nos equivocamos, también hemos sido infieles, también nos gusta. Hablo de absolutamente todo, pero me gusta cuidar la forma en que lo digo. Siento que eso hace mucho la diferencia. Uno puede contar cosas de modo que todas las personas la puedan disfrutar", dice Giraldo.

"El día de mañana no vamos a hablar de hombres y mujeres en la música urbana, vamos a hablar de música latina en el mundo".

De hecho, esta determinación fue la que la llevó a anunciar que no haría colaboraciones en la primera mitad del año, pues quería demostrar que podía grabar por su cuenta y tener éxito con sus canciones. "El año pasado fue muy importante para las mujeres en la música, siento que se rompió el hielo. Entonces, este año yo pensaba en el éxito que gracias a Dios tuve con Ahora me llama a final de año, y pensaba en que ahora es nuestro turno de demostrar que podemos solas. Por eso hice Pineapple y Mi cama sola, que es una canción que hice sin colaboraciones. Ya en el segundo semestre de este año tendré otras colaboraciones, pero este primer semestre era mío", cuenta.

Universal Music anunció el estreno de Mi Cama, lo nuevo de Karol G, que ya cuenta con más de 44 millones de visualizaciones a tan solo una semana de haber sido estrenada. "Estoy muy emocionada porque es una canción de la cual la gente se va a imaginar muchas cosas por el título, pero cuando la escuchen se van a dar cuenta que es una canción con mucha actitud. Es una canción para bailar, para dedicar. Se puede disfrutar en todos los sentidos. La grabamos en Medellín, quise mostrar cómo se celebra un 7 de diciembre en Colombia y en especial en esa ciudad. En el video se pueden ver las velitas, la natilla, los buñuelos… es algo muy especial para mí", comenta.

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO, AQUÍ