¡Rompió el silencio! María Fernanda Yepes habló sobre su noviazgo con Iván Duque

Esta semana te invito a mandar al carajo todo lo que no sirve, no alimenta, no suma, enferma, retrasa, y no te hace Feliz✨💪🏻 Al carajo y sin miedo!!! Excelente comienzo de semana para td@s, pilas pues que la vida se va volando y no hay tiempo de ser INFELIZ!!! #felinaquotes #elretoescontigo #quiubopues pic📸by: @esquedachris/ hair: @erickmrn / Makeup: @ger_parra/ Styling: @josepe_luis

A post shared by Maria Fernanda Yepes (@mariafelina) on Feb 12, 2018 at 4:02am PST