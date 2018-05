El actor no siempre fue tan popular como lo es hoy en día. Andrés Parra fue víctima de bullying en su juventud, esta es la historia.

En entrevista con el canal 1 para el programa Lo sé todo, Andrés Parra habló de cómo comenzó en la actuación. Parte de su incursión en ese campo, tuvo que ver con la seguridad que le inspiraba el medio:

"[Hablábamos de] una niñez un poco aburridora por el tema de la gordura. Hablaba yo de lo que significa ser gordo estudiando en un colegio siendo preadolescente. (…) Yo creo que yo necesitaba, de alguna manera, encontrar un lugar donde no fuera tan duramente juzgado. Y fue en el teatro", dijo.

También, Parra habló de cómo fue su papá quien le hizo caer en cuenta que no debería dedicarse a algo que no le gustara. En ese momento, el actor pensaba en ser piloto de avión, pero muy pronto notó que no era lo suyo.

Andrés Parra fue víctima de bullying en su juventud, esta es la historia

actor Andrés Parra El actor Andrés Parra confiesa que en su infancia sufrió mucho por el bullying que le hacían. Aquí todos los detalles en #LoSéTodo: Posted by Lo Sé Todo Colombia on Friday, May 11, 2018

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO, AQUÍ

Publimetro Colombia Daniela Ospina habló sobre el anillo de compromiso que lleva en la mano y su relación con James