Alicia Vikander vive un romance "filosófico" en 'Inmersión'

Alicia Vikander habló sobre su personaje, el trabajo con el aclamado director y de cómo esta historia retrata el "amor real" entre dos adultos.

¿Cuál es la historia de Inmersión?

Es la historia de James Moore y Danielle Flinders (mi personaje). Ella es una bióloga matemática que está a punto de embarcarse en una de las misiones más importantes de toda su carrera; bajar al fondo del océano atlántico para defender una teoría propia sobre el origen de la vida en el fondo del mar. James, por su parte, trabaja como ingeniero hidráulico. Se dirige a África a una importante labor y es secuestrado por yihadistas en Somalia, algo que pasa en el mundo actual. Son dos historias paralelas, en diferentes partes del mundo con un centro en común: lo que vivieron ellos dos en la costa de Normandía cuando se conocieron, y a donde desean volver para estar juntos. Es una historia sobre religión, política, ciencia y sobre todo amor.

¿Qué opinión tuvo del guion cuando lo leyó por primera vez?

Este guion tenía algo muy especial, leerlo era adentrarse en otro mundo y creo que ha sido la mejor historia de amor adulto que he leído en mucho tiempo. También creo que es porque se atreve a ser intelectual, complicada y muy actual. Muestra como se conoce la gente en la realidad. Permite a los protagonistas hablar, discutir, compartir la pasión por lo que hacen y es casi un reto para ellos, que se sientan atraídos a enamorarse el uno del otro.

¿Qué fue lo que más le gustó de su personaje?

Realmente admiro la extrema pasión que siente por sus creencias, su profesión y por lo que hace. Danielle es una amante a la ciencia y trata de entender por qué estamos en el mundo. A pesar que es matemática, es muy racional en la forma que piensa por su orientación científica, y algo que me encanta es la capacidad que tiene de hacerse grandes preguntas y cuestionar de donde venimos, por qué estamos acá y para dónde vamos.

¿Cómo fue estar bajo la dirección de Wim Wenders?

La verdad él ha sido una parte importante en mi carrera, entré a la industria cinematográfica a corta edad, por lo que ha sido un placer poder trabajar con una de las mentes maestras de esta industria y sobre todo, uno de mis ídolos. Es muy valiente, tiene una manera particular de exigirse y plasmar todas las imágenes e historias, no le tiene miedo a encontrar una nueva manera de contar historias y explorar espacios. Aún así, no da muchas indicaciones, más bien es muy abierto en ese sentido. Sin embargo, lo poco que te dice es tan poderoso que sabes qué es lo que quiere y cómo se imagina la historia.

¿Qué tal fue trabajar con James McAvoy?

Recuerdo su trabajo en la película Expiación ya hace algunos años, y desde entonces he visto gran parte de sus películas y creo que es un grandioso actor, es realmente muy versátil. Es más, creo que es uno de los mejores actores del panorama actual. Y aunque tenemos el mismo manager y varios amigos en común, solo lo conocí poco antes de empezar este proyecto. Coincidimos en algunas fiestas o reuniones de amistades, y verdaderamente es un tipo muy muy cómico, me hace reír un montón. Tener una conexión tan fresca y relajante con alguien antes de rodar una historia de amor épico y complejo es muy bueno.

¿Conocía la novela antes de su participación en la película?

La verdad no, pero me leí el libro después de leer el guion y fue algo muy interesante. Me encantó el libreto por la forma maravillosa en la que relata la historia de amor, que es a su vez muy filosófica, y después de leer el libro admiré mucho más el trabajo de la guionista. Las dos historias te dan una perspectiva diferente de los sucesos, pero con la misma esencia. Me ayudó mucho a entender la visión de Wenders y poder dar una buena interpretación.

