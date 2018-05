Aunque no lo parezca, ella no fue la popular y bonita durante su infancia y adolescencia. ¡A Laura Tobón le hacían matoneo por su físico en la adolescencia!

La presentadora de La Voz Kids habló sobre esta dolorosa parte de su vida en entrevista a La Red de Caracol, en medio del especial de Día de las Madres que realizó el magazín.

“Cuando tenía entre 10 y 12 años me hacían mucho matoneo, me tildaban como una niña grande y gruesa. Me decían yegua, potra, lechona, jirafa, de todo lo que te puedas imaginar”.

Ella contó que nunca hizo nada para defenderse, y que por el contrario, con el tiempo se adaptó a la situación.

“Yo nunca me defendí, ni nunca hice nada por mí misma, por miedo. Ese rechazo yo como que ya lo aceptaba en mi vida”.

Sin embargo, todo este matoneo acabó con su autoestima.

“Yo me miraba al espejo y me decía ‘no soy capaz, no soy lo suficientemente bonita, no soy lo suficientemente inteligente, no tengo amigos’”.

La madre de Laura, Gina Yepes, aseguró que fue gracias al amor de madre que Laura pudo superar sus problemas y aprender a amarse a sí misma.

Justamente, la presentadora afirma que esa fue la clave para alcanzar el éxito que tiene en la actualidad.

