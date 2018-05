La pequeña del Factor XS ya tiene 16 años y no se iba a quedar callada frente a los comentarios que ha recibido. ¿Se operó? Salomé Camargo respondió a las críticas sobre su apariencia.

En entrevista con Lo sé todo, de Canal 1, Salomé habló sobre sus próximos proyectos y sobre las críticas que recibe en redes. La mayoría, relacionadas con que "quiere aparentar más edad".

"Yo sé que me veo más grande, pero, ¿qué le vamos a hacer?", dijo. De igual manera, comentó que para muchos es difícil verla en su faceta adolescente porque se quedaron con su imagen de la infancia.

Cuando en la entrevista le preguntan por los rumores sobre sus cirugías, Salomé responde: "cero, no me he tocado ni los labios, ni los pómulos, nada, absolutamente nada", pues recuerda que solo tiene 16 años y que no se le ha pasado por la cabeza.

De hecho, hará una canción sobre las críticas que ha recibido en redes sociales, tal como dijo en la entrevista.

