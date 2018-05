El actor está viviendo las mieles del amor, y presentó a la mujer de su vida en el programa. Esposa de Andrés Cepeda enamoró en La Voz Kids.

Se trata de Elisa Restrepo, y cabe recordar que la pareja se casó a finales del año pasado en dos bodas.

Kany García fue la artista invitada en una nueva noche del reality. Ella cantó Para siempre, y fue entonces cuando Cepeda se refirió a su esposa.

Aseguró que el tema se lo había dedicado a Elisa, y fue en ese momento cuando las cámaras mostraron que ella se encontraba en el set, emocionada de ver a su esposo, y de paso, a Kany.

Esposa de Andrés Cepeda enamoró en La Voz Kids

🖤🖤 #tbt @hernanpuentes A post shared by Elisa Restrepo (@elisarepo) on Apr 19, 2018 at 7:58am PDT

Aunque fueron pocos segundos en los que apareció Elisa, lo cierto es que bastó para que más de un televidente asegurara en redes que la mujer de Cepeda es hermosa.

“No fue fácil conquistar a Elisa porque en principio la conocí trabajando y estaba en la promoción del disco", contó Cepeda a El Espectador.

Y agregó: "La invité al concierto que tenía por esos días y me acompañó, pero no me ponía mucha atención, porque dio por sentado que yo hacía lo mismo a cada rato, con cualquier chica, entonces me costó un tiempo ganarme su confianza".

Un lugar favorito. A post shared by Elisa Restrepo (@elisarepo) on Jun 20, 2015 at 6:07am PDT

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO AQUÍ

También le puede interesar