Con emotivo mensaje, Margarita Reyes se sinceró sobre las dificultades de ser madre soltera

Este mes representa una de las cosas más hermosas que experimenta una mujer, un cambio de vida, mental, interior, físico, por primera vez se conoce y se cree en el amor. No importa la edad, las situaciones, el momento, el por qué… ? hace parte como cualquier decisión que se toma para asumir una responsabilidad, solo que esta tiene un sentido para alguien más, hoy le hablo a las madres, a las que decidieron asumir esta aventura de por vida como yo. Habrán momentos difíciles y momentos hermosos, se pasa por todos los estados pero es lo único que no te deja renunciar a seguir adelante, este año cumplo 16 años en este camino siendo papá y mamá y no me arrepiento de nada. Gracias @solosamuelf por escogerme como tu mamá con todos mis errores, por amarme sin condiciones, por hacerme más valiente, por darle sentido a mi vida. Te amo profundamente así me saques canas, solo que no te aproveches 😋 jejejjeej ❤️ gracias a mi mamá @maria_gripe y a mi papá @luisereyesmalo por ser ese ejemplo de amor, constancia, respeto, entrega y voluntad que hace parte de la mujer que soy. ( no son las mejores fotos pero son importantes en mi historia y las únicas que tengo así que las quise compartir con ustedes) 💕🤗

