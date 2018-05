Se trata del artista de música popular, Juan Pablo Navarrete. "Se me tiró encima a arañarme la cara": este cantante denunció maltrato por parte de su exnovia.

El cantante estuvo en entrevista con La Red, de Caracol. Allí, habló de cómo una de sus exparejas lo maltrató física y psicológicamente.

“Yo me entrego y en algún momento esa persona buscaba la forma de cometer errores excusada en supuestos errores míos. Cuando había una confrontación, la salida de ella era una salida agresiva física o verbal” afirmó el cantante.

Pero además de esto, el cantante se percató de que la misma mujer lo engañaba con otro hombre. De hecho, los encontró en el mismo lugar.

“Cuando le hice el reclamo, inmediatamente se me tiró encima a arañarme la cara, me insultó, me humilló y me dijo que me fuera”, contó.

Luego de esto, Navarrete dice haber aprendido y no siente vergüenza de contar lo que le sucedió como "anécdota de vida".

