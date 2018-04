En video: Johanna Fadul le hace show de celos a su esposo

Esta es mi Cara de celosa con @juanse_quintero ! No se dejen chicas levanten la mano las celosas 🙋🏻‍♀!! #quierolaverdad Music by: @marcelacardozomusic Prod: @commicagency

A post shared by JOHA FADUL (@johannafadul) on Apr 26, 2018 at 3:56pm PDT