Exparticipante de reality de RCN estuvo entre la vida y la muerte

I’ve been given a second chance. I feel your prayers and love. Thank you for everyone involved in my rehabilitation. Gracias por sus oraciones y mensajes de aliento, malas decisiones acarrean con sus consecuencias . Disfruten de las cosas más simples de sus vidas, no se olviden de decir Te amo a los seres amados. #diegoarnary Oro por la salud de todos ustedes, es el único tesoro verdadero de la vida.

