El acento fue uno de los aspectos que no convenció a los televidentes. ¿Por qué aseguran que La mamá del 10 es racista?

Y es que en redes, varios aseguraron que el acento exagerado era una forma de mostrar lo que no es el Pacífico colombiano.

Hasta hubo algunos que tildaron a la protagonista por no saber bailar.

Pero eso no fue todo. Para algunos televidentes no se trató de hacer un homenaje a la raza negra de nuestro país, sino simplemente de aprovechar la coyuntura del Mundial para ganar en el rating.

Respecto a la novela Daniel Bautista, productor de La Mamá del 10, le contó a KienyKe que: “Esta producción muestra una historia real, fresca, que resalta una zona del país que no se acostumbra a ver en las pantallas de televisión”.

La producción, aunque no fue número del uno del rating con su capítulo estreno, sí alcanzó los primeros lugares, y se espera que con el pasar de los días alcancé el número uno.

La novela será transmitida de lunes a viernes por el canal Caracol a la nueve de la noche.

No lo había visto de esa forma, pero claro ahora que lo mensionas, claro es puro aprovechamiento del mundial, no puedo criticar porque no le he visto pero creo que con los avances es mas que suficiente #lamamádel10

— natalia (@ncallejas15) February 27, 2018