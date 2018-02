Jessica Chastain interpreta a la "princesa del póker" en Apuesta Maestra, cinta nominada al Óscar

Apuesta maestra (Molly's Game en su título original) está basada en la vida de Molly Bloom, una joven y carismática esquiadora que aspiraba a llegar a los olímpicos, pero que se vio obligada a abandonar su carrera deportiva debido a una grave lesión.

Tras haber suspendido sus estudios de derecho, Molly toma un trabajo de verano que la introduce en una nueva competencia que requiere una disciplina e impulso similar: organizar las partidas de póker clandestinas más exclusivas de Estados Unidos.

Las estrellas de Hollywood, las grandes figuras del deporte y los titanes del mundo de los negocios le brindaron una década de éxito a Molly. Sin embargo, eventualmente en ese mundo clandestino también atrae la atención equivocada, y su racha cambia nuevamente cuando tiene que enfrentarse a la justicia con muy pocos aliados de su lado.

La productora y actriz estadounidense es recordada también por cintas como The Help, con la que recibió una nominación al Óscar, el BAFTA y el Globo de Oro en 2011. Dos años después se llevo el premio de la Academia gracias a Zero Dark Thirty. Por si fuera poco, en 2012 la revista Time la nombró como una de las 100 personas más influyentes del mundo.

Jessica Chastain asegura que llegó a este rol con muchas expectativas, ya que encontró en Molly un personaje con mucho por explorar y retratar, facetas que iban más allá de sus experiencias y de su fama: "Me conecté con el papel. Mi agente me envió el guion y me preguntó si me gustaría reunirme con Aaron [Sarkin, el director de Apuesta Maestra], porque admiro muchísimo su trabajo y todo lo que escribe. Estaba muy intrigada con la idea de tenerlo como director. Cuando leí el guion y busqué en Google algunas fotos de Molly quedé muy confundida. Pero eso me gusta, me gusta que los personajes sean contradictorios y que no sean blancos o negros sino grises. Pensé que podría ser muy interesante explorarme como actriz con Molly".

La cifra: 81% de aprobación tiene la película en páginas web especializadas, según Google.

Por fortuna, Chastain tuvo la oportunidad de hablar directamente con la verdadera Molly Bloom, para entender de primera mano algunas de sus decisiones, y darle vida a esta cinta nominada a mejor guion en los premios Óscar. "Para prepararme conocí a Molly a través de Aaron y fue increíble. Ella se comunicó mucho conmigo y fue muy abierta acerca de todos los temas.

Molly Bloom no solo era un personaje con una gran historia, sino que también tenía un par de talentos para los cuales Jessica Chastain tuvo que prepararse, como el póker y el esquí. "Tuve el placer (¿o la desgracia?) de infiltrarme en varios juegos de póker en Nueva York y ver a la gente perder grandes sumas de dinero. También leí varios libros de póker. Yo esquío, así que el esquí básico fue normal para mí, y grabé la mayoría de los saltos 'de arranque', pero por obvias razones no hice las acrobacias, ¡seguro estaría muerta!", comentó.

Otro de los aspectos que rescató Chastain de la producción de Apuesta Maestra, es el hecho de que el director Aaron Sorkin, a quien ella admira profundamente, esté haciendo una película con una protagonista femenina, tal como expresó: "Es muy importante realizar películas sobre mujeres, es maravilloso escuchar que uno de mis directores favoritos estén haciendo cintas sobre mujeres, porque hay muchos directores increíbles con los que me gustaría trabajar pero que no hacen películas de este estilo. Y no entiendo por qué pasa eso, no entiendo qué les impide hacerlas. Entonces el hecho de que haya elegido esta historia en su debut como director y con una protagonista mujer, demuestra que no tiene miedo de contarlas, y creo que más realizadores de nuestra industria deben darse cuenta de eso y admirar su decisión, ya que con suerte seguirán su ejemplo. De verdad es un cambio que necesitamos en nuestra sociedad, especialmente ahora".

Cabe recordar que Chastain es una de las actrices que más involucrada ha estado con el movimiento de #TimesUp (Se acabó el tiempo), con el que las mujeres de la industria del cine quieren llamar la atención sobre la disparidad de salarios entre hombres y mujeres y la poca presencia femenina entre actrices y directoras de las grandes producciones hollywoodenses.

Es muy importante realizar películas sobre mujeres, es maravilloso escuchar que uno de mis directores favoritos estén haciendo cintas sobre mujeres, porque hay muchos directores increíbles con los que me gustaría trabajar pero que no hacen películas de este estilo.

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO, AQUÍ