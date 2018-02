Vea aquí el primer capítulo de La mamá del 10 en vivo online gratis

Llega una de las novelas con las que Caracol espera continuar coronándose con el rating del prime time nacional. Hoy se estrena 'La mamá del 10', una historia de perseverancia y fútbol. (Encuentre el enlace para verla en vivo al final de la nota).

La mamá del 10 está inspirada en la vida de Tina Manotas, una madre soltera que busca los medios económicos para ayudarle a su hijo Víctor a convertirse en un jugador profesional luchando contra viento y marea.

La protagonista será Karent Hinestroza, quien junto a Sergio Herrera, encarnará la abnegada lucha de una madre que tiene que dejar su pueblo natal para viajar con su hijo a la capital.

Aunque se creía que la historia estaba basada en el relato de algún jugador en específico, varias veces se ha aclarado que no es así.

Inicialmente, se decía que La mamá del 10 iba a ser la historia de la madre de James, pero esto no se habría logrado por temas de derechos. Así que en realidad la novela no es biográfica, y no pretende contar la de nadie.

Luego de un año de estrenos y buenos ratings, el canal espera que el año que viene siga siendo exitoso. Para 2018, Caracol le apuesta al humor, los realities de concurso, dramatizados y la continuación de 'La Voz Kids' y 'El Desafío', programa que ya llega a su 15 edición.

Para ver el primer capítulo de La mamá del 10, haga clic aquí.

Vea aquí el primer capítulo de La mamá del 10 en vivo online gratis

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO, AQUÍ