¿Daniela Ospina se sometió a cirugía estética en su rostro?

Empiezo por agradecer a @infinitekparis porque mi piel ha mejorado impresionante! A pesar de todo el corre corre, de un ritmo intenso, pocas horas de sueño y descanso, veo mi piel llena de vida, luminosa, nutrida y lo más importante: saludable! Llevo varios meses usando el Kit facial de @infinitekparis y no lo cambio por nada! Para las que quieran conocer mas de los productos con los que me cuido mi piel, ingresen a www.infinitekparis.com

A post shared by Dani 👯Salomé (@daniela_ospina5) on Feb 25, 2018 at 3:59pm PST