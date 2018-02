Chichila Navia: en la piel de uno de los amores de Jaime Garzón

Cecilia Navia o Chichila Navia, como le dicen algunos colombianos que la sienten cercana y parte de la familia, es una mujer apasionada, divertida y con un carisma que muchos envidian. Se siente al verla en televisión, pero sobre todo, al hablar con ella de su familia, y por supuesto, de la actuación.

La actriz colombiana conversó con Publimetro sobre su personaje en la novela Garzón, las coincidencias que la llevaron a compartir set con el amor de su vida, Santiago Alarcón, y acerca de una obra que por estos días le mueve la fibra como mujer.

Estaba emocionada por Santiago, pero no pensó que también iba a ser parte de esta producción…

La verdad Santiago llevaba mucho tiempo preparando este personaje y cuando le dijeron que era para él empezamos a trabajar y yo comencé a ayudarlo para que se apropiara de Jaime Garzón.

En un momento la mánager me llamó y me dijo que también querían hacerme una audición. Yo fui, pero jamás pensé que iba a quedar, así que fue como la ‘ñapa’ dentro de este proceso tan emocionante.

Además, tuvo la oportunidad de interpretar a Soledad, uno de los grandes amores de Garzón…

Y fui de las pocas actrices que pudo hacer todas las edades, y como actriz es invaluable poder hacer esa transformación con cualquier personaje.

Comenzamos en los 70 y terminamos con su fallecimiento, es decir, son 30 años de evolución. Entonces es maravillosa toda la experiencia que se gana creciendo junto a este personaje.

¿Tuvo contacto con la verdadera Soledad (Luz Inés Másmella)?

Ella es divina. Todavía me hablo con ella por Whatsapp. Justamente me escribió cuando apareció el personaje por primera vez y me dijo: ‘que pena, uno con esa historia escondida, y ahora todo el mundo se va a enterar gracias a esta producción.

A mí me parece una de las historias de amor más bonitas, porque ella era mayor que él 10 años, pero a pesar de eso, siempre fueron incondicionales.

Chichila ahora disfruta de la vida saludable

Cecilia Navia ha llamado la atención por su baja de peso. De acuerdo con la actriz, aunque siempre había sido gordita, pero subió varios kilos durante el embarazo de su primer hijo.

“Cuando alguien me pregunta, digo que es el resultado de varios años siendo consciente de mí misma, de lo que me hacía daño, y de aceptar que yo podía ser distinta, porque, el problema de muchas mujeres es que creen que son gorditas, y uno no es nada que no sea naturalmente, y nadie nace con sobrepeso, eso es mentira”.

Lo más sorprendente del asunto es que ahora se ve con su esposo, literalmente, en todas partes…

Fue súper curioso, porque los dos estamos en Garzón, somos pareja en la producción, y para rematar, también estamos en obras en el Teatro Nacional. Llevamos 17 años juntos, pero siempre es bueno seguirnos conociendo en diferentes espacios.

Hablando de obras, cuéntenos de Tratado de culinaria para mujeres tristes que se presenta por estos días en el teatro Fanny Mikey…

Esta obra es de un autor que a mí personalmente me gusta mucho, Héctor Abad Faciolince. Ha sido un ejercicio muy especial, porque se trata de hacer literatura en teatro.

El libro de Héctor se burla un poco de esos textos de auto superación, pero realmente tiene un dolor muy grande, porque en el fondo hay una relación con la muerte de su padre y las mujeres de su familia que quedaron en desoladas. En honor a ellas, él escribe este libro que es un recetario muy divertido que tiene un humor negro, pero también momentos importantes de reflexión.

Lo que hacemos en el escenario es contar cada una de estas recetas a través de personajes femeninos. Cada actriz interpreta recetas distintas, a veces solas, a veces juntas, y nos sumergimos por muchos estados, desde el dolor hasta la alegría, pasando por la euforia y el desgarro.

Y para rematar tanta coincidencias, varia actrices de esta obra también la acompañan en televisión…

Es muy chistoso porque se estrenó Garzón, y al mismo tiempo esta obra, y justamente Carolina Cuervo, Diana Belmonte y yo estamos en las dos producciones. Y además, por esos días también se estrenó Paraíso Travel, y justo Laura Londoño comenzó a trabajar con nosotras. Fue muy loco.

¿Cómo decirle a un hombre que esta obra no es solo para mujeres?

Un hombre fue quien lo escribió, creo que con eso es suficiente para que vengan y vean qué es lo que dice este caballero de las viejas.

“Todo fue bonito de este proceso, el trabajo con mi esposo, y además, reencontrarme con Carolina Cuervo, mi prima, en el set de grabación y también en teatro”, Chichila Navia.

