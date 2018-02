Eso fue lo que pensó más de un seguidor al ver el nuevo lanzamiento del cantante colombiano, pero, ¿cuál es la verdad? ¿Para Andy Rivera, Lina Tejeiro es una "víbora"?

Andy habló con La Red de Caracol acerca del fin de su relación con la actriz, y de paso, aclaró los rumores respecto a que su nueva canción, Víbora, era un tema dedicado a ella.

"Esta es una mera coincidencia. Con el equipo pensamos, de pronto lo van a tomar de una forma que no es, pero igual, si yo siento que es la canción que va a ser el éxito y es la canción a la que le tengo fe, entonces tengo que obviar esa parte personal, porque yo lo que hago es música, sin importar lo que la gente quiera pensar que hay detrás".

Y agregó en su conversación con el magazín del fin de semana: "De hecho, y lo confieso aquí, ella me ayudó a escoger esta canción, le puse varias opciones y siempre me dijo: 'Víbora, Víbora es la que tienes que lanzar', y le agradezco que me haya ayudado a tomar esta decisión, porque siento que es la más acertada.

