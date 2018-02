Algunas interpretaciones pueden poner a prueba a los actores. El papel de 'La Diabla' le ha traído algunos problemas a Majida Issa, esto fue lo que dijo la actriz.

En conversación con la revista TvyNovelas, Majida Issa, quien por cierto fue portada de esta edición, habló sobre algunos desafíos de su papel.

'La Diabla' es la máxima enemiga de Catalina, interpretada por Carmen Villalobos, y es una mujer absolutamente despiadada.

Si bien la actriz dejó en claro que ser 'La Diabla' tiene muchas cosas a favor, también habló de lo aspectos negativos.

Según dijo, "el 'contra' es con el público. 'La Diabla' es un personaje sin puntos medios, todo en ella es extremo: insulta todo el tiempo, grita todo el tiempo, mata todo el tiempo, todo el mundo le parece un imbécil y pienso que ya el público debe estar cansado de eso".

También, Majida Issa dijo que esa misma energía negativa a veces podía resultar demasiado. "Ella me afecta, porque interpretarla me cansa mucho. No me preguntes por qué, pero hacer de mala cansa más (…) por más que sea ficción, la mente, el cuerpo y las palabras están en un lugar muy oscuro".

De igual manera, dijo que al llegar a su casa siempre tenía que bañarse con agua caliente y hacer ejercicios de respiración para quitarse la tensión de su personaje de encima.

