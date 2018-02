¡Ya llega una nueva edición de Teletón Colombia!

Un evento en la que gracias a la generosidad de miles de personas de todo el país, niños y adultos de la fundación Teletón, recibirán la ayuda necesaria para seguir con sus tratamientos. Siga en vivo la Teletón Colombia 2018 en televisión y online.

Tenga en cuenta que tres canales serán los encargados de transmitir este evento tanto en la pantalla chica con el sus respectivas páginas web: Caracol, RCN y Canal 1.

Teletón 2018 comenzará este viernes 23 de febrero a las 10:00 p.m., hasta las 1:00 a.m., del sábado, y después retomará desde las 7:00 a.m., de ese 24 de febrero, hasta la 1:00 a.m., del domingo 25 de febrero.

RCN y Canal 1. Siga en vivo la Teletón Colombia 2018 desde este viernes 23 de febrero a las 10:00 p.m en la televisión y las páginas web de Caracol

"Teletón de 2017 cerró el tablero con $7.605.011.199 gracias al apoyo de millones de colombianos. La meta para este 23 y 24 de febrero de 2018 es de: $7.605.011.200", aseguró Teletón en un comunicado.

Al final de la jornada todo el talento se reunirá, para esperar el momento en que se conocerá la cifra recaudada, la cual beneficiará a miles de colombianos discapacitados que esperan una mano amiga que apoye sus sueños e ilusiones.

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO AQUÍ

También le puede interesar