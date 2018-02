La presentadora colombiana contó la anécdota relacionada a las redes sociales y su relación amorosa. Mujer estuvo a punto de suicidarse por Melina Ramírez.

En entrevista para la emisora La Kalle, la presentadora habló de un duro momento por el que tuvo que atravesar. Hace un tiempo una joven le escribió a través de Instagram que quería acabar con su vida, aparentemente, porque Melina y Mateo habían terminado su relación.

Mujer estuvo a punto de suicidarse por Melina Ramírez

"La gente se va idealizando con uno, se obsesionan. A mí me tocó decirle, 'nena dame tu teléfono, yo te llamo. Estaba depresiva, llorando, y le dije, somos seres humanos, no hemos terminado, pero si algún día pasa, es normal, pero la idea no es que lo lleves a esto", aseguró.

Melina y Mateo comenzaron una relación el año pasado, luego de conocerse en el Desafío, reality del Cana Caracol. Y aunque en determinado momento decidieron ocultar su amor, la verdad es que tiempo después le mostraron al mundo que se estaban enamorados.

En los últimos meses vimos a Melina siendo presentadora de La vuelta al mundo en 80 risas, un formato del Caracol que fue presentado a comienzos de enero.

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO AQUÍ

También le puede interesar