¡La Gorda Fabiola tuvo que ser hospitalizada!

#Atención: @lagordafabiola63 fue internada en una clínica en Bogotá. Como lo habíamos mencionado el fin de semana pasado, la humorista tenía complicaciones de salud debido a que no estaba tolerando algunos alimentos. A ella le deseamos una pronta recuperación y seguiremos muy pendientes 🙏🏼 #gordafabiola #informacion #miercoles #febrero #nadasenosescapa #laredcaracoltv

A post shared by La Red Caracol (@laredcaracoltv) on Feb 21, 2018 at 1:50pm PST