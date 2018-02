Así puede donar dinero para la Teletón Colombia 2018

Desde este viernes 23 de febrero a las 10:00 p.m., hasta las 1:00 a.m., del sábado, y después desde las 7:00 a.m., de ese 24 de febrero, hasta la 1:00 a.m., del domingo 25 de febrero, los colombianos vivirán la Teletón 2018 a través del Canal RCN, Caracol y Canal 1. ¿Ya sabe cómo aportar su grano de arena? Le contamos cómo donar plata en la Teletón 2018.

Los presentadores de Noticias RCN, Felipe Arias y Zahira Benavides, serán algunos embajadores de este evento y junto a ellos estarán en el call center, Lizeth Palomino, Ana Karina Soto y Juan Diego Sánchez, entre otros. A este usted podrá llamar desde un fijo o celular a la línea gratuita 01 8000 41 37 38 desde cualquier parte del país.

Cómo donar plata en la Teletón 2018

También podrá aportar a través de la página oficial de Teletón escogiendo una forma de pago, vía Baloto, Banco de Bogotá, Homecenter y Falabella, entre otros.

Otra forma es a través de mensajes de texto. Envíelo al 87889 con la palabra SI desde su celular Claro postpago. Con cada mensaje que envíe estará donando $5.000.

Al final de la jornada todo el talento se reunirá, para esperar el momento en que se conocerá la cifra recaudada, la cual beneficiará a miles de colombianos discapacitados que esperan una mano amiga que apoye sus sueños e ilusiones.

