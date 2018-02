En la novela parece un santo, pero la realidad era otra. Así descubrió Patricia Teherán la infidelidad del verdadero Héctor.

Aunque su verdadero amor era otro, la verdad es que Patricia pasó sus últimos días con Víctor Guillermo, a quien en Tarde lo conocí lo conocemos como Héctor Méndez.

Y aunque en la producción parece un hombre que solo ve por los ojos de su amada, la verdad, es que días antes de la muerte de la cantante, la pareja estuvo a punto de separarse debido una infidelidad.

Así descubrió Patricia Teherán la infidelidad del verdadero Héctor

"En el camino perdimos unos 15 minutos por un retén, estaban pidiendo cédulas, ahí ella me dijo que (el de Villavicencio) era el último baile en el que iba a estar su marido (…) porque sabía que él estaba ‘enredado’ con una de las coristas del grupo", contó en el programa La Red, del Canal Caracol, Tayron del Cristo Céspedes, su mánager y amigo.

Y agregó: “ella me dijo no te preocupes por la segunda voz, que yo la conseguí. Tú no quisiste conseguírmela, yo la conseguí. Así que después del baile, se va ella y cuando llegue a la casa, aquí tienes tus maletas, te vas de aquí”.

Sin embargo, cabe mencionar que dos días antes del trágico accidente, Víctor y Patricia ya se habían reconciliado.

