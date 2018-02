Un homenaje al flamenco llega a las salas de cine

Cádiz, abril de 2015. El ambiente de la ciudad, un primer plano al teatro Falla y se escucha el taconeo de una mujer. De esta manera comienza Sara Baras. Todas las voces, un documental que hace un recorrido por la vida de Sara, una de las bailarinas más importantes del mundo, pero que al mimo tiempo, se convierte en un homenaje a diversos maestros del flamenco: Paco de Lucía, Antonio Gades, Enrique Morente, Carmen Amaya, Camarón de la Isla y Moraíto.

“Yo sí he tenido el miedo de no sentir. Que de repente no tenga nada qué decir. La apatía es miedo. Que no te llegue nada, que nada te haga reír, ni llorar. Eso tiene que ser horroroso. Tuve un momento en el que estuve callada, mi voz solo la soltaba en mi casa. Pero si uno no arriesga, no crece”, son las primeras palabras que se escuchan de Sara, mientras se puede ver de cerca a lo que se enfrenta en su día a día: escenarios, camerinos, teatros, zapatillas para bailar, vestuario, maquillaje, y toda la logística de sus extenuantes presentaciones.

Durante cerca de hora y media Sara Baras. Todas las voces, se centra en la creación y gira de la compañía de esta artista con su espectáculo Voces, que se estrenó en el Teatro de los Campos Elíseos de Paris en 2015 y que se ha presentado en diferentes partes del mundo como México, Nueva York, Tokio y España.

“Esta gira es más importante para mí que otras que hemos hecho, porque esto va a nuestros maestros. Y no solo por el flamenco, también, porque personalmente son unos ejemplos. Entonces aquí no valen las fallas, ni la excusa del tiempo”, afirma Sara en los primeros minutos de este documental cuando le está contando a sus bailarines el proyecto que deberán tener listo en tan solo tres semanas.

13 espectáculos ha realizado la compañía de Sara Baras con más de 4.000 presentaciones en distintos escenarios de los distintos continentes.

En las imágenes que verán los espectadores se encontrarán con diversos testimonios, que implican, además de Sara, a personajes como los bailarines de su compañía y su esposo, José Serrano, quien también se dedica al mundo de la danza.

Y en medio de las conversaciones entre todos los personajes que hicieron parte de la creación de Voces, hay momentos de intimidad en los que Sara se enfrenta a la cámara y cuenta esos aspectos de su vida que hasta ahora pocos conocen.

La bailarina desnuda su alma para contar qué le genera terror de la profesión, cómo se ha encontrado a sí misma, y hace una reflexión de la danza y la música como una forma de desahogo y expresión.

En promedio la compañía de Sara Baras realiza 200 funciones al año y su equipo principal lo integran su marido y los hermanos de la bailarina en distintas áreas de gestión y comunicación.

El documental se presentará en 18 salas de Cine Colombia de Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, Manizales, Ibagué, Pereira, Armenia y Villavicencio en dos únicas funciones, este jueves 22 y viernes 23 de febrero.

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO AQUÍ

También le puede interesar