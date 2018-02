Así lo dio a conocer la modelo y presentadora colombiana a través de un video. ¡Sara Uribe tendrá que ser operada de urgencia!

Las imágenes fueron emitidas por el programa Muy buenos días, del canal RCN. En el video Sara afirma que este miércoles, hacía las siete de la mañana, tendrá que volver al quirófano debido a que una de sus prótesis se reventó.

"En este momento me encuentro en Medellín, donde me realizan todos los exámenes, entro a cita con el anestesiólogo, y esta semana tendré que estar en reposo", agrega en las imágenes compartidas por el magazín de la mañana.

Hasta el momento la presentadora no se ha referido más respecto al tema en sus redes sociales, pero se espera que luego de salir de su intervención dé un parte de tranquilidad a todos sus seguidores.

"Una cirugía no te hace más ni menos, pero a veces ayuda a tu autoestima, te hace sentir más sexi o te hace ver más bonita. No voy en contra de las cirugías, mientras sea para sentirse bien con uno y no para complacer a otras personas, como me pasó la primera vez que me las puse”, dijo hace un tiempo en entrevista para El Espectador.

