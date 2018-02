¿Qué piensa Varoni de las escenas de cama de Catherine?

Mi vida… mi todo… mi regalo de Dios… mi bendición… Este hombre que ha sido mi compañero, mi amigo, mi amante en estos más de 21 años … celebro cada día de su vida, porque con su alegria, determinación, talento y alma transparente llena la vida de todos los que tenemos la fortuna de estar a su lado …. #flaky 🤣 FELIZ CUMPLEAÑOS 🎂🎈🎊🎁🎉

