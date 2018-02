La bionovela recrea con fidelidad varios momentos de la vida de la cantante, no obstante, esto es lo que la novela de Patricia Teherán no contó sobre su vida.

Según el canal de Youtube de Buen Vallenato, Patricia Teherán nunca peleó con Víctor, ya que se supone que cuando ambos iban en el carro ella le dijo que estaba borracho, y que los iba a matar por conducir así.

No obstante, en realidad ella no dijo palabra alguna en el carro, y de hecho iba de buen humor, aunque no habló mucho.

Respecto a su muerte, también se dice que el accidente ocurrió cuando Víctor invadió el carril contrario y se fue de frente contra un camión. La realidad, según dicen varias teorías, es que uno de los neumáticos traseros explotó.

De igual manera, se dice que la prensa por lo general procuró ser respetuosa con Patricia Teherán y su vida personal. En la novela, en cambio, se muestra cómo la prensa la persiguió y la criticó por sus decisiones.

Respecto a la novia de Rodrigo Castillo, se dice que ella habría mandado matar a Patricia, no obstante, esto nunca sucedió.

Otro punto, es que el último baile se realizó realmente en Plato, Magdalena, y no en Soledad, Atlántico.

Por último, algo que se le suele criticar a la novela es que no se hace suficiente énfasis en el amor que Patricia Teherán tenía por su hijo, a quien llevaba a todas partes y por quien profesaba un cariño interminable.

Lo que la novela de Patricia Teherán no contó sobre su vida

