Critican a Luisa Fernanda W por foto desnuda con frase motivacional

Y aquí va mi segundo mensaje inspirador mostrando el trasero. Desde un tiempo para acá vengo mucho más cuidadosa con mi salud mental, con mi salud física, y eso me encanta, porque cuidarse a uno mismo no es sinónimo de egoísmo, es sinónimo de AMOR PROPIO. Cuidarnos es un acto de amor con nuestro cuerpo y nuestra alma. En resumidas, OJALÁ PUDIERA TOMARLE FOTOS A MI CORAZÓN, pero cómo no es posible por ahora me conformo con tomarle fotos a mi 🍑 que es casi del mismo tamaño de mi ❤️😂 aunque siento que mi corazón va a estallar de tanto amor jajaja buen día ❤️ @deluxebycristinajaramillo @medicojuanuribe @boxclub.official @powerclub_official Gracias infinitas por siempre ayudar a sacar mi mejor versión. Pd: no tengo cola puesta, Gracias y perdón por los que se incomodan. 💁🏼‍♀️

