‘The New Respects’ estará en concierto en Bogotá

El Centro Colombo Americano de Bogotá y la Embajada de Estados Unidos se unen para celebrar el Mes de la Historia Afroamericana (Black History Month) con el concierto de uno de los grupos contemporáneos más importantes de Estados Unidos y la escena internacional de la música: The New Respects.

Esta reconocida banda está integrada por la cantante y guitarrista Jasmine Mullen y sus tres primos: Darius (batería), Lexi (bajo) y Zandy Fitzgerald (guitarra). Su música se caracteriza por incorporar instrumentos eléctricos y profundiza en una estética de blues-rock. Están influenciados por Alabama Shakes, Elle King y Lenny Kravitz. Además, el año pasado fueron seleccionados por la revista Rolling Stones como uno de los 10 nuevos artistas para conocer.

The New Respects se presentará el 21 de febrero a las 7:00 p.m. en la Sala Tairona del Colombo Centro, ubicado en la calle 19 No. 2A-49. Ofrecerán también un conversatorio en inglés sobre el papel de las comunidades afro en la industria musical a las 5:00 p.m. en el mismo lugar del concierto.

La entrada al conversatorio y al concierto será libre hasta completar aforo.