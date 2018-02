Muchos han puesto los ojos en esta nueva temporada en la peculiar hija de la actriz colombiana en esta producción. Y sin duda, no es ni la muestra de lo que vemos cada noche en la pantalla chica. Ella es Stephanía Duque, la sensual hija de Carmen Villalobos en Sin tetas sí hay paraíso.

Esta actriz colombiana tiene apenas 24 años, y poco a poco se ha convertido en una de las más queridas, y al mismo tiempo, odiadas de la producción.

Lejos de la rebeldía de su personaje, asegura que lleva una vida tranquila. "Cuando tengo tiempo libre suelo ordenar mi casa, cocinarle a mi familia, ir al teatro, al cine, ir a bailar, conocer restaurantes, ahora trato de leer y hacer ejercicio", le contó hace un tiempo a Telemundo.

"Siempre soñé con pertenecer al mundo del entretenimiento. Me encantaba todo tipo de puestas en escena para que el público lo presenciara y la actuación siempre fue algo que vi con mucho respeto. Me gustaba mucho pero era de las cosas que más me parecían complicadas y muy difíciles de lograr, así que de niña más bien lo veía muy lejano; sin embargo, con el tiempo y la madurez uno va descubriendo lo que en definitivamente te hace feliz y sin duda mis huesos, mi piel y todo mi ser le pertenecen a la actuación", agregó.

Lejos de su personaje de una joven descuidada y con un look alternativo, Stephanía tiene un estilo más formal, y no duda es mostrar sus atributos.

