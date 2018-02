Muchos son quienes se han sorprendido con el cambio radical que ha tenido. ¿Qué le pasó al cuerpo de Estefanía Borge? Preguntan seguidores.

Varios afirman que se ha obsesionado con el ejercicio, a tal punto que su figura ya no se ve tan linda como antes. "Yo prefiero una chica normal. Antes te veías mas bonita Estefanía", "Ese trastorno al que te refieres se llama vigorexia y es obsesión por los músculos y la definición muscular", "Esta mujer es muy bella pero creo que ya es muy exagerado un abdomen así", y "No es por criticar pero no se ve nada agradable ese abdomen. Te lo digo sinceramente", han sido algunos mensajes que ha recibido la actriz luego de las publicaciones de sus últimas fotos.

Hasta han habido algunos que han subido a sus perfiles en redes sociales, fotos del antes de la actriz, haciendo una referencia a que su figura era mucho más bella en el pasado.

Con lo buena que estaba Estefania oiga… 💔 Fitness si pero no así. pic.twitter.com/hFLT9Wu75f — Tu Tinieblo (@TuTinieblo_) February 19, 2018

Cabe recordar que en diversas ocasiones la actriz colombiana ha señalado que no le importa la crítica respecto al cuerpo que ha conseguido con ejercicio y una alimentación saludable.

“Hasta cuando Dios mío será que van a dejar de compararme con un hombre porque tengo los abdominales fuertes o porque soy musculosa, cuál es el rollo de los hombres y cuál es el rollo con las mujeres (…) dejen de compararse chicas. Dejen de compararse con los hombres”, dijo hace un tiempo en redes sociales cansada de los comentarios negativos.

