Con esta decisión RCN capoteará su crisis

RCN se retirará del IBOPE, el sistema que mide la audiencia de los canales, así lo anunció el presidente del canal RCN, José Roberto Arango, en una entrevista publicada por el diario El Tiempo. El empresario aseguró que la manera en que se hace la medición no le da confianza. Es por eso, que esta semana el canal mandará una carta anunciando el retiro del IBOPE.

En la entrevista explicó porque estos números no lo tienen contento "cuando uno suma todos los aparatos en los que la gente nos ve, hay que contar televisores, teléfonos inteligentes y tabletas, lo cual da cerca de 50 millones. Frente a esa realidad, hay 1.100 medidores que se instalan en igual número de casas durante cuatro años. Cuando se filtra esa cantidad por los televisores prendidos en un momento de buena audiencia, acaba concluyendo que se calcula la sintonía de una población de más de 49 millones de habitantes con base en 200 medidores, nada más. Eso no es confiable, entre otras porque no están incluidos los aparatos distintos a la televisión por los que nos ven. Y el margen de error en el caso de los canales de cable alcanza casi el 100%. Eso hace que las centrales de medios repartan la torta con quien les da más comisión".

Para Arango, la medición va tres pasos atrás de la realidad y esos número que se revelan favorecen a unos cuantos, que son los que se reparten la torta. Además, indicó que el canal sí está pasando por un mal momento pero pronto se recuperará y aseguró que hay una campaña de desprestigio contra el canal.

En cuanto a los rumores de que RCN no renovará su licencia, Arango dice que al canal sí le interesa hacerlo, pero todo depende del precio, pues son conscientes de que tienen un cubrimiento del 90 por ciento gracias a la televisión por cable, entonces si no se renueva, no pasa nada.