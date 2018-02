Aparece más evidencia de la comentada infidelidad. Estos son los reveladores chats del exintegrante de Kvrass y la esposa del vocalista de la agrupación.

Luego del Carnaval de Barranquilla, el vocalista Yader Romero se enteró que su esposa Anny Sarmiento le era infiel con el acordeonero del grupo, conocido como Nene Carrascal.

Romero y Carrascal eran casi como hermanos, por lo cual toda la situación llevó a un escándalo en el mundo del vallenato de proporciones incalculables.

"Es la hora y yo no me explico, yo nunca vi nada", le dijo Romero al programa La Red, de Caracol. "La traición… ¿tú traicionas a un hermano? No, ¿verdad?", agregó, antes de romper en llanto.

El programa también tuvo acceso a algunos de los chats que intercambiaron el Nene Carrascal y Anny Sarmiento. En ellos, se puede ver cómo conversaban continuamente y hasta se decían 'Te amo'.

Incluso, hubo reclamos de Anny Sarmiento para él, en las que le peleaba por andar con otra, según dijeron.







