Respuesta de la doctora Fernanda cuando le preguntaron por partes íntimas del Tino

La doctora Fernanda del Canal Caracol fue consultada sobre ‘ el Tino’ en una entrevista del el programa ‘Kallejiando’ de La Kalle.

En medio de la entrevista la doctora decidió contar la anécdota de cuando atendió a Faustino Asprilla en el ‘Desafío’ 2005 cuando él era uno de los participantes del equipo de ‘Los privilegiados’.

“Le cuento una anécdota con ‘ el Tino’ [Asprilla]. Alguna vez me tocó aplicarle inyecciones y él decía, no, me la aplica de pie. Entonces, él se recostaba contra un árbol para aplicarle la inyección y ya se la iba a aplicar y me dice: ‘Doctora, dígame la verdad, ¿había visto usted alguna vez unas nalgas tan lindas?’ ¡Qué tal! Él haciéndome chistes y nosotros ahí [preocupados por su salud]”, dijo ella.

Ante esta historia uno de los periodistas del programa le pidió que revelara si era cierto o no lo que se dice de que ‘el Tino’ está bien dotado, ella en medio de risas se limitó a decir:

“No me consta. Además, ustedes saben que la historia clínica es privada y hace parte de la reserva. Eso no se puede revelar […] No, ‘el Tino’ supremamente buen paciente”, afirmó.

