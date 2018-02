5 razones para no perderse el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá

Dos homenajes a los grandes que dejaron huella

Este año se podrán ver dos dedicatorias a un par de artistas fallecidos en 2016, que hicieron parte de los destacados del Festival en previas versiones. Se trata de la directora suiza Julie Finzi Pasca, con la obra Per Te (Para ti), y el esloveno Tomaž Pandur, con la obra Symphony of Sorrowful Songs (Sinfonía de las tristes canciones).

Lo mejor de las tablas argentinas en Colombia

El teatro argentino es reconocido no solo por los premios internacionales obtenidos, sino por las figuras emblemáticas que lo conforman. Tal es el caso de Diego Velásquez, quien protagoniza la obra Escritor fracasado. El actor ha participado en películas como la nominada al Óscar, Relatos Salvajes.

México presente

El público del Festival podrá ver reconocidos rostros del cine internacional en obras como La desobediencia de Marte, con José María Tavira, quien hizo parte del elenco de películas como La Máscara del Zorro, Amar Te Duele y Enemigos Íntimos. Junto a Tavira también actúa Joaquín Cosio, recordado por sus papeles en las mega producciones, El Llanero Solitario de Disney y Quantum of Solace, perteneciente a la saga de James Bond.

El teatro nacional se inspirará en grandes obras universales

Algunos representantes del Festival buscan darle una mirada local a las obras de inmortales artistas internacionales. Tal es el caso de Negra/Anger, obra de danza inspirada en Nina Simone. También, está la obra procedente de Cali, El idiota de Chernóbil, basada en la novela El Idiota, de Dostoievski, y Voces de Chernóbil, de Svetlana Alexievich.

Una dosis de polémica

Esta edición no está exenta de polémica, esta vez con la obra eslovena Our Violence, Your Violence dirigida por Oliver Frljić que de manera cruda y descarnada expone la crisis de los refugiados, el cierre de fronteras y la utilización del miedo como arma infalible de los nacionalismos y religiones.

Para más información ingrese a www.festivaldeteatro.com.co.

