Canal Caracol se habría pronunciado sobre el caso de Vaneza Peláez

Luego que comenzara a circular que Vaneza Peláez habría salido del Canal Caracol y del programa ‘Sábados felices’, ahora en la W Radio informaron que al parecer el canal le habría pedido a la presentadora no grabar esta semana.

Según afirmó la periodista Dominica Duque en el programa radial “Qué es lo que nos dicen desde el programa, nos dicen: ‘Esta semana se le pidió a Vaneza Peláez que no grabara. En principio no se ha tomado ninguna determinación. Se le pidió que no grabara para que se fuera a su casa, descansara, arreglara sus cosas, mientras se define la situación, pero aún no se ha tomado ninguna determinación’. Es decir, está en veremos”.

Además Julio Sánchez Cristo reforzó la idea diciendo que él se había comunicado con personas del canal y le indicaron que Caracol está apoyando a la presentadora en la situación que está viviendo.

“Lo que me dicen a mí, fuentes en la presidencia del canal, es que van a respaldar a Vaneza Peláez. Es decir que consideran que es muy lamentable lo que le ha sucedido a su exesposo, pero que ellos no la van a soltar, que no la van a abandonar en este momento por un problema que, claramente, no tiene ella, sino su exesposo”, expresó Sánchez Cristo.

Tras la polémica en la mesa de trabajo por el tema de si Vaneza sabía sobre lo que hacía su exesposo Sebastián Murillo alias 'Lindolfo', Julio Sánchez Cristo volvió a intervenir asegurando que:

“Caracol en este momento mantiene su apoyo a Vaneza Peláez. Yo no sé después, yo no sé si la Fiscalía produzca una noticia que ustedes dicen: que ella sí sabía, que la plata del negocio de ella era de él. Bueno, en fin, pueden pasar otras cosas, pero hasta este momento la opinión de Caracol desde su presidencia es mantenerle el apoyo a Vaneza. Pero como dice la canción: ‘Yo no respondo’ y ‘Yo no sé mañana’”.