Un detalle llama la atención en una de las emisiones recientes del noticiero. Supuesto error de Noticias Caracol circula en redes.

En uno de los programas informativos más vistos de la televisión colombiana, habría sucedido un error de digitación que llamó la atención en redes.

Al parecer, en el noticiero del 10 de febrero, se digitó "Noticias Paracol" en vez de Noticias Caracol. No obstante, no se ha podido verificar la autenticidad del video.

No se sabe si el error se trató de una broma inicialmente, o si solo fue un error de digitación. Lo cierto es que no pasó desapercibido ya que este es un apodo que algunas personas usan para denigrar al nombre del canal.

Lo cierto, es que en los teclados regulares la letra C y la P no están cerca, por lo cual no se podría asegurar que sea un error, sino tal vez una broma que salió al aire.

Noticias #Paracol 😂 https://t.co/uTATeL3OY9 vía @YouTube

vayan al incio y al cierre del reportaje, no pierdan el tiempo viendo el resto. — Memoria Icónica (@drbbins) February 10, 2018

#VIRAL. En la emisión de la mañana en el pasado sábado 10 de febrero de Noticias Caracol, algo llamó la atención en las pantallas de los televidentes cuando en vez de aparecer CARACOL, pusieron PARACOL. El hecho viene generando todo tipo de comentarios en Redes Sociales. pic.twitter.com/dWV5phg0YS — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) February 14, 2018

