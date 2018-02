5 artistas para no perderse en Estéreo Picnic

Gorillaz: por supuesto, no podría faltar la banda de Damon Albarn, que con su particular estética de hologramas y caricaturas ha sido la banda sonora de toda una generación. Himnos como Clint Eastwood, Feel Good y 19-2000 podrán escucharse sin límite de decibeles en el Parque 222 el próximo 24 de marzo.

Lana del Rey: la cantante y compositora se ganó el corazón de muchos con su pop alternativo y su inconfundible voz. Luego de mucho aclamarla, los fans de la artista podrán verla y cantar a todo pulmón con temas como Summertime Sadness y Blue Jeans.

LCD Soundsystem: La leyenda del dance-rock llega al país para poner a bailar a los asistentes del Picnic con su letras divertidas y sintentizadores al son de canciones como Tonite, Drunk Girls y la infaltable Daft Punk is Playing at my House.

The National: Aunque no es uno de los headliners, sí es una de las más esperadas de esta edición. La banda de rock alternativo estaba en deuda con Colombia desde hace casi dos décadas, en las que sus seguidores esperaban la oportunidad para escuchar en vivo temas como Day I Die y Fake Empire, entre muchas otras.

Tyler, The Creator: El rapero es uno de los artistas más escuchados en plataformas digitales de música en Colombia. Su estilo vieja escuela combinado con jazz lo ha puesto en la mira de la crítica especializada, que se deleita con su rap rebelde y experimental.

