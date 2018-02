La relación de Jaime Garzón con Jota Mario Valencia

La mañana de este lunes 12 de febrero el programa Muy Buenos Días tuvo como invitada a la verdadera Soledad, Luz Inés Másmella, quien reveló detalles de su relación amorosa en la vida real con el humorista Jaime Garzón. En medio de la jocosa entrevista, Inés comentó la reacción de Garzón cuando conoció al presentador de RCN Jota Mario Valencia. La relación entre Jaime Garzón Y Jota Mario Valencia

"Cuando Jaime ingresó al mundo de la televisión llegó muy contento a mi casa a decirme que había conocido a Jota Mario y que le había dicho algo muy importante" en medio del relato de Inés, Jota Mario la interrumpe para preguntarle qué era lo que le había dicho, a lo que Inés responde "Jota Mario me dijo que no debía dejar de lado nunca a las personas que me ayudaron a estar acá".

Según revelan Jota Mario e Inés, Jaime Garzón fue muy cercano al presentador de Muy Buenos días. Además de esto, ambos recordaron la forma de ser de Garzón, quien siempre bromeaba con las personas en los pasillos de los canales de televisión.

En medio de la entrevista Luz Inés Másmella reveló fotos de su romance con Jaime Garzón que duró 12 años, de los cuales 7 fueron una verdadera luna de miel.

