Daniela Ospina se despacha contra quienes la señalan en redes

Pensar antes de hablar, siempre. Destruir con la palabra se ha convertido en tendencia, destruir sin pensar en las consecuencias, juzgar sin conocer. Antes de hablar, pensar. Antes de actuar, pensar.

A post shared by Dani 👯Salomé (@daniela_ospina5) on Feb 9, 2018 at 5:07pm PST