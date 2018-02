Así es The Handmaid's Tale, la distopía favorita de la crítica

Grabada en Toronto y basada en la novela homónima de Margaret Atwood, The Handmaid’s Tale cuenta la historia de Gilead, una comunidad totalitaria en lo que antes era Estados Unidos. Esta es gobernada por fundamentalistas que hacen uso de opresión militarizada para volver a los valores tradicionales mientras el mundo se encuentra al borde de un desastre ambiental, que a su vez ha causado una tasa de natalidad desplomada.

Offred (Elisabeth Moss), una de las pocas mujeres que todavía son fértiles, es empleada en la casa del comandante y pertenece a un grupo de mujeres forzadas a la servidumbre sexual como último recurso para repoblar el mundo.

En la sociedad que plantea la serie, Offred debe enfrentarse a un mundo lleno de represión, comandantes, a sus crueles esposas y a sus compañeras (también empleadas), quienes podrían ser espías, todo con un mismo objetivo: sobrevivir y encontrar a la hija que le robaron.

The Handmaid’s Tale es protagonizada también por Joseph Fiennes (American Horror Story: Asylum, Shakespeare in Love), Samira Wiley (Orange is the New Black), Max Minghella (The Mindy Project), Yvonne Strahovski (Chuck, Dexter), O.T. Fagbenle (The Five), Alexis Bledel (Gilmore Girls), Madeline Brewer (Orange is the New Black) y Ann Dowd (Compliance, The Leftovers).

O.T. Fabgenle, quien actúa como Luke (esposo de Offred) en la serie, le habló a PUBLIMETRO sobre la historia y lo que él considera que es uno de los grandes atractivos de la misma: "desafortunadamente, todo lo que pasa en la historia ya ha sucedido en el mundo, o está sucediendo en este instante. Creo que en este momento tenemos que adoptar una actitud más atenta, para impedir que los movimientos populistas se mezclen con los principios de las personas".

La cifra: en páginas especializadas como Rotten Tomatoes y Metacritic la serie recibe calificaciones que superan el 92% de aprobación.

De hecho, Fabgenle comenta que en un comienzo fue esta similitud con el mundo actual y con los movimientos feministas de hoy en día lo que más le atrajo sobre el guion. De igual manera, al estar actuando en la serie se percató de muchas cosas relacionadas con temas de derechos reproductivos, uno de los temas centrales de The Handmaid's Tale: “Diría que sentí curiosidad. Quería saber más y más sobre estas personas, y entender cómo las cosas llegaron tan lejos. Creo que tenemos la suerte de tener a unas actrices grandiosas en el show, y aunque no puedo hablar por todos los demás, sí diré que he tenido la suerte de estar rodeado de mujeres muy fuertes y empoderadas, de modo que he podido ser más consciente de mis propias acciones y de lo que ocurre en temas de derechos para ellas”.

Lo que pensaba la autora cuando escribió el libro

Al poco tiempo de que la serie se estrenara en televisión, la autora del libro escribió una larga columna para el New York Times, en el que señaló que parte de su inspiración para escribir la historia provino del sentimiento de vigilancia y opresión que sintió al vivir en Berlín occidental, donde escribió buena parte del libro en 1984 antes de que cayera el muro.

Para la Atwood, The Handmaid's Tale no es una historia sobre la lucha feminista per se, sino una historia feminista en cuanto a que retrata a las mujeres desde todos los ángulos de sus personalidades.

También, la autora dijo haberse inspirado en cosas que ya hubiesen ocurrido en el mundo, de modo que no estaba inventando un universo paralelo, sino retratando algunos de los totalitarismos más atroces ya existentes, y las consecuencias inminentes de un planeta contaminado: "En la novela la población se está reduciendo debido a la toxicidad en el medio ambiente, y la posibilidad de tener bebés es un privilegio. (En el mundo de hoy, los estudios demuestran que los hombres en China están perdiendo su fertilidad agudamente)", escribió para el diario estadounidense.

De igual manera, compartió algunos secretos de la creación del personaje principal, Offred. Según dijo, el nombre como tal denota pertenencia a un hombre, pues O-Fred significa "de Fred", y el nombre Offred suena muy similar a "offered" (ofrecida, en inglés).

Dato curioso

Antes de ser una aclamada serie, The Handmaid's tale fue traducida a más de 40 idiomas y fue llevada al cine en 1990. De igual manera, se hicieron obras de teatro, óperas, presentaciones de ballet y hasta una novela gráfica antes de que la historia llegara a convertirse en serie para televisión.